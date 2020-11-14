الصناعة تعلـن تأهيـل وتشغيـل معمليـن لغسـل الرمـل وفـرز الحصـى

2020/11/14 | 11:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنـت الشركة العامة للصناعات الانشائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عن إكمال أعمال تأهيل وتشغيل معملـي غسل الرمل وفرز الحصى في موقع الأخيضر التابع لمديرية الفرات الأوسط بعد توقف دام أكثر من عـام.وقال مدير عام الشركة سعد جبـر غالـي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عملية التأهيل جرت بإمكانيات بسيطة وبجهود موظفي الشركة في موقع الأخيضر من خلال صيانة أجزاء مهمة في هذه المعامل”.وأضاف غالي، أن “العمل جاري لتشغيل معملين آخرين للإستفادة من هذه المعامل في دعم واردات الشركـة”.



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