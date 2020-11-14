الاعلام الامني: العثور على 100 كغم من المخدرات بإنزال جوي في ميسان

2020/11/14 | 11:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان : الفرات نيوز} أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، العثور على 100 كغم من المخدرات في محافظة ميسان بعملية أمنية شارك بها طيران الجيش.

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