2020/11/14 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اختار المكون الايزيدي في العراق، السبت، (14 تشرين الثاني، 2020)، الشيخ علي ك بابا الشيخ مرجعا دينيا أعلى للديانة الايزيدية في العالم.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "الايزيدين اختاروا الشيخ علي ك بابا الشيخ مرجعا دينيا أعلى للديانة الايزيدية في العالم".

يتبع.......................................................

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأيزيديون يختارون مرجعهم الأعلى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأيزيديون يختارون مرجعهم الأعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).