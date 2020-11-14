2020/11/14 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت (14 تشرين الثاني 2020)، باندلاع حريق كبير في خط النفط الرابط بين العراق ولبنان.

وقالت وسائل الإعلام، إن "حريقاً كبيراً اندلع في خط البترول الذي يربط العراق بشمال لبنان في محلة العبدة، عند أكثر من نقطة".

وتداولات مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية، مقاطع مصورة للحريق الذي تسبب بسماع دوي انفجارات في المنطقة، وتصاعد سحب الدخان.

حريق في خط البترول بالعبدة @MTVLebanonNews @ALJADEEDNEWS pic.twitter.com/A8MCHZY06f— robert nabbout🇱🇧 (@robert_nabbout) November 14, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في أنبوب نفطي يربط العراق بلبنان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في أنبوب نفطي يربط العراق بلبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).