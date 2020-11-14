الكشف عن لقاح ثان لكورونا

2020/11/14 | 12:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، الطبيب أنتوني فاوتشي، أن “القوة الضاربة آتية”، خلال معرض تعليقه على قرب التوصل إلى لقاح ضد وباء كورونا.وبعد بضعة أيام على إعلان شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية التوصل إلى لقاح بنسبة فاعلية 90% ضد فيروس كورونا المستجد، كشف فاوتشي العضو في الخلية التي شكلها البيت الأبيض لمكافحة …

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