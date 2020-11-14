مصدر: اكتمال التواقيع المطلوبة لاقالة الحلبوسي

2020/11/14 | 12:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر مطلع ان الجبهة العراقية، تمكنت، اليوم السبت، من جمع ١٢٣ توقيع لنواب في البرلماب لسحب الثقة عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال المصدر القريب من الجبهة العراقية ان “اجتماعا عقد يوم امس مع عدد من النواب الذين انضموا الى مشروع اقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان” مؤكدا ان “عدد النواب الذين وقعوا على …

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