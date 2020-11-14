2020/11/14 | 12:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت اللجنة القانونيّة النيابية بتعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة “البايومترية طويلة الأمد” منعاً لشراء الأصوات.واكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي أن “تعديل قانون الانتخابات ضرورة حتمية، لا سيما في التصويت البايومتري، كما أن هناك ضرورة لتعديل مواد أخرى ليس فقط في هذه الفقرة، بل تشمل التناقض في الترشيح الفردي أو القائمة”.من جانبه …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تطالب بتعديل قانون الانتخابات.. لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تطالب بتعديل قانون الانتخابات.. لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).