2020/11/14 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/اعلن مدير ناحية النمرود احمد عبد المحسن عن انجاز 180 مشروعا خدميا وحيويا في ناحية النمرود 60كم جنوب شرق الموصل فيما شرعت الفرق الهندسية بانشاء جسر جديد يريط الناحية مع الاقضية والنواحي في محافظة نينوى.



وقال عبد المحسن للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"الكوادر الهندسية والفنية في مدية بلديات نينوى وبالتعاون مع شركات الاعمار المساهمة والقادمة من العاصمة بغداد انجزت نحو 180 مشروعا موزعا في مجال الكهرباء والماء والبلديات والصحة وبناء مجمعات سكنية واعادة اعمار مجسرات كانت قد دمرت آبان سيطرة عصابات داعش داخل الناحية ".واضاف ان"عموم المشاريع التي انجزت تم استئنافها بالحال مع عودة كافة النازحين الى الناحية "مبينا ان"الكوادر الهندسية والفنية في مديرية طرق وجسور نينوى شرعت باعمار جسر جديد يربط الناحية بالنواحي الاخرى لتخفيف الزخم المروري الحاصل داخل الناحية "/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنفيذ 180 مشروعآ حيويا جديدا .. والشروع بانشاء جسر في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنفيذ 180 مشروعآ حيويا جديدا .. والشروع بانشاء جسر في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).