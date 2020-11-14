2020/11/14 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد /نينا /داهم فيروس كورونا المدرب المساعد لفريق القوة الجوية الدولي السابق حمزة هادي.وأكدت الفحوصات التي اجريت للمدرب حمزة هادي إصابته بفيروس كورونا المستجد ليدخل مرحلة العزل المنزلي ويشرف على علاجه طبيب متخصص لمتابعة حالته الصحية.واوضحت ادارة نادي القوة الجوية انها تتابع حالة مدربها حمزة هادي وتتمنى عودته سريعا إلى الملاعب وممارسة دوره الفاعل مع الفريق.يشار إلى أن حمزة هادي فقد شقيقه علي بعد إصابته بكورونا في أول أيام انتشاره.



/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يداهم المدرب المساعد لفريق القوة الجوية حمزة هادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يداهم المدرب المساعد لفريق القوة الجوية حمزة هادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).