الأردن: القبض على 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية

2020/11/14 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت أجهزة الأمن الأردنية القبض على خمسة أشخاص في مناطق عجلون والكرك ومادبا والرويشد، وبحوزتهم سبعة أسلحة نارية، أحدها اتوماتيكي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن فرق التحقيق، ومن خلال متابعتها لضبط مطلقي العيارات النارية، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة أشخاص، اثنان منهم في محافظة عجلون، والباقون في مناطق الكرك ومادبا والرويشد، وضبط بحوزتهم سبعة أسلحة نارية.

وأضاف أنه ثبت إطلاق ثلاثة منهم أعيرة نارية في مقرات ومواكب مرشحين فائزين.

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