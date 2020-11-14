المجلس القيادي في كركوك يناقش الاوضاع الراهنة

2020/11/14 | 12:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك عقد اجتماعا في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش آخر المستجدات السياسية الراهنة بشكل عام وموضوع الانتخابات العامة المبكرة في العراق.

PUKmedia خاص

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