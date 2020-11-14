الصحة: سنعتمد اي لقاح آمن وفعال ضد كورونا

2020/11/14 | 12:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، أنها ستعتمد أي لقاح يثبت أنه آمن وفعال تجيزه منظمة الصحة العالمية بصرف النظر عن الشركة أو الدولة المنتجة له.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي: ان "العراق جزء من التحالف الدولي للقاحات الذي تعهد بدوره بتوفير اللقاح من اي دولة او شركة شرط ان يقرّ من قبل الصحة العالمية بصرف النظر عن الدولة او الشركة المصنعة له"، موضحاً ان "الشركات والدول التي اعلنت عن نجاح لقاحاتها لم تقرها الصحة العالمية او التحالف الدولي للقاحات لحد الان".

وأضاف البدر أن "لجان وزارة الصحة وبرئاسة الوزير حسن التميمي تتابع على مدار الساعة تطورات انتاج اللقاح مع جميع الدول والشركات المصنعة وليس لديها مشكلة في توفيره من أي دولة او شركة على ان يكون فعالا وآمنا ومعتمدا من قبل الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاحات"، لافتاً إلى أن "وزير الصحة سبق أن أكد في وقت سابق تهيئة جميع المتطلبات المالية واللوجستية المتعلقة بطريقة تخزين اللقاح اذا ما تم اعتماده".

PUKmedia وكالات‌

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