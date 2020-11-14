الأمن النيابية تكشف عن سبب تجميد قانون التجنيد الإلزامي

2020/11/14 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

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النائب سعران الأعاجيبي

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن الأسباب التي تؤدي إلى تجميد قانون التجنيد الالزامي، فيما أشارت إلى انه لا يمكن إقراره في هذه الدورة كونه يحتوي على جنبة مالية كبيرة.

وقال عضو اللجنة النائب، سعران الاعاجيبي، في تصريح لصحيفة "الصباح"، اليوم، 14 تشرين الثاني 2020، إن "الحديث بشأن التصويت على قانون التجنيد الالزامي أمر غير واقعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، فضلا عن أن الانتخابات لم يبق لها شيء، وعمر البرلمان الحالي قصير، وهذا القانون يحتاج الى العديد من المناقشات".

وأضاف أن "هناك الكثير من الأسباب التي تمنع إقرار هذا القانون في هذا الوقت، أولها احتواؤه على جنبة مالية كبيرة، إذ إن هذا القانون يحتاج الى تخصيص معسكرات وتأهيلها في جميع المحافظات، فضلا عن شراء معدات تدريب وأسلحة، وبالمحصلة فإن الموضوع ليس بالهين".

واوضح الأعاجيبي، أنه "في حال إقرار هذا القانون، فإن العديد من المواليد سوف تدعى للخدمة، وبالتالي هؤلاء يحتاجون الى رواتب وطعام"، مبينا أن "الجميع يعلم وضع البلد اليوم، والظرف الاقتصادي، ناهيك عن أن القانون لا يزال لدى الحكومة أصلا ".

جدير بالذكر ان الدعوات لإحياء نظام التجنيد الإلزامي في العراق بعد تعليقه لـ17 عاما، أثار جدلا كبيرا بين مؤيدين يرون أنه يسهم بزيادة اللحمة الوطنية وتعزيز مبدأ المساواة، وبين معارضين يؤكدون انها سترهق ميزانية الدولة وتحتاج أموالا طائلة.

ر.إ

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