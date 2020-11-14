إرتفاع حصيلة هجوم داعش في كركوك لضحيتين و4 جرحى من القوات الأمنية

2020/11/14 | 12:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك_اين] أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بإرتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات الشرطة الاتحادية جنوبي محافظة كركوك.

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