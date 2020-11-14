الوطن المركز الذي يوحد تماسك الشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2020/11/14 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الوطن هو الرقعة الجغرافية الممتدة من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه الذي تسكنه مجموعة من الناس يطلق عليهم الشعب الذي تكون مكوناته المختلفة مذهبياً وقومياً يجمعهم هدف ومركزية واحدة هو الوطن وتمتاز كل واحدة من هذه الطوائف برؤيا خصوصية من ناحية الطقوس والعادات والتقاليد وعلى الأجندة والطوائف الأخرى احترام طقوس وتقاليد الطوائف الأخرى من أجل أن تعيش في وئام ومحبة وسلام.



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