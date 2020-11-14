الإعلامية مروة الخفاجي: لا أطمح بالشهرة بل بالمنجز

2020/11/14 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - فاطمة رحمة

توظف الإعلامية الشابة مروة الخفاجي، رؤاها في العمل التطوعي مع الالتزام بالرسالة المهنية التي استقتها من عملها الإعلامي كمقدمة برامج إذاعية.

وكالة الأنباء العراقية (واع) التقت الإعلامية الشابة مروة الخفاجي ،التي تحدثت عن عملها في الوسط الإعلامي وقالت: "كل الأصوات التي تعمل في مجال الإعلام كمذيع أم مقدم برامج هي أصوات جميلة لكنها تحتاج إلى التدريب للتعامل مع المايكروفون أو الكاميرا ،وهو ما دفعني للمواظبة على التدريب حتى أصبح المايكروفون والكاميرا المرافق الأول لي".

وأضافت: "أن النجاح في الإعلام يحتاج إلى تطوير مستمر للقدرات ،ولذلك طالعت في الكثير من التخصصات لأطور نفسي وتوفير خزين من معلومات تساعدني على تشخيص الواقع العراقي"، مشيرة إلى أن "الإعلامي يحمل مسؤولية تصحيح أخطاء ميادين اجتماعية وعلمية عديدة خاصة مع وجود جهات تعمل على تخريب المجتمع بأساليب مختلفة".

وأشارت إلى أن "عملها كمقدمة برامج إذاعية أضاف لها خبرة وجعلها قريبة من الجمهور"، مبينة أنها "لا تسعى إلى النجومية، ولا تطمح بالشهرة ،وإنما تبحث عن المنجز، ويظل هاجسها الذي تطمح إليه أن يكون للإعلام دور في رقي العراق.



وأوضحت أن "القنوات تتمسك بالمذيع ذي المشاهدات الأكثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس للكفوء" .

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