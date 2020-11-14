"كانت تستخدم لنقل النفط العراقي".. حريق بأنابيب بترول يهدد بكارثة شمالي لبنان

2020/11/14 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في أنبوب لنقل النفط بمنطقة العبدة في محافظة عكار شمال لبنان، وهو أنبوب كان يستخدم لنقل النفط من العراق إلى لبنان.

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