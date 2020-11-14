مفوضية الانتخابات توضح بشأن البطاقات المفقودة وغير المستلمة

2020/11/14 | 12:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أنها وجهت بتقديم دراسـة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة، خلال الانتخابات السابقة.وقالت الناطقة الإعلامية لمفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لجريدة “الصباح”، إن ” الإدارة الانتخابية وجهت بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة ،وتم تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث فقدان عدد …

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