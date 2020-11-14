2020/11/14 | 12:30 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مترجم ل7sky

واشنطن (رويترز) – عزز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فوزه في الانتخابات يوم الجمعة بفوزه بولاية جورجيا ،في حين قال الرئيس دونالد ترامب الامر متروك للوقت هو الذي سيخبرنا في حالة تولي إدارة أخرى زمام الأمور.

توقعت ادسون ريسيرج التي أجرت الاتصال بجورجيا ، أن تذهب اصوات ولاية كارولينا الشمالية إلى ترامب ، الامر الذي انهى عد الأصوات الانتخابية الى 306 لبايدن مقابل 232 لترامب.

وبهذا وجه الديمقراطي بايدن هزيمة مدوية لترامب في الهيئة الانتخابية ، حيث ان 306 صوت هي تعادل اصوات ترامب الذي الحق لهزيمة ب هيلاري كلينتون في فوز عام 2016 والذي وصفه ترامب بأنه “ساحق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يعزز فوزه في الانتخابات الأمريكية ، و ترامب يقول : الزمن سيخبرنا من هو الذي يتولى زمام السلطة 7 SKY TV.

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