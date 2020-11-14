روسيا تسجل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا

2020/11/14 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} في قفزة غير مسبوقة ثانية على التوالي، سجلت روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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