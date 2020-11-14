القبض على آمر مفرزة قاطع شمال بهرز بعملية إستخباراتية في بغداد

2020/11/14 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افادت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، السبت، بالقاء القبض على مايسمى امر مفرزة قاطع شمال بهرز بعملية إستخباراتية في بغداد.

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