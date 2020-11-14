إيقاف مورينيو مباراة أوروبية واحدة مع إرجاء التنفيذ

2020/11/14 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، مباراة أوروبية واحدة مع إرجاء التنفيذ.

وقال “يويفا” إن “المدرب البرتغالي تسبب في تأخر انطلاق مباراة توتنهام في الدوري الأوروبي على ملعب رويال أنتويرب في 29 اكتوبر (تشرين الأول)”.

وقالت لجنة الانضباط في “يويفا” إن “عقوبة الإيقاف ستكون مع إيقاف التنفيذ لعام واحد”.كما تم تغريم توتنهام 25 ألف يورو (29565 دولاراً) بسبب انطلاق المباراة المتأخر إضافة إلى ثلاثة آلاف يورو لخرق لوائح المعدات والأجهزة الرياضية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وخسر توتنهام المباراة 1-0 في بلجيكا لكنه يتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن أنتويرب ولاسك لينتس.

وعبر مورينيو عن خيبة أمله من أداء اللاعبين الاحتياطيين خلال تلك الهزيمة.

وأدخل مورينيو تسعة تغييرات على التشكيلة التي فازت 1-0 على بيرنلي في الدوري قبلها لكن توتنهام تأخر بهدف في الدقيقة 30 بعد خطأ من المدافع بن ديفيز.

وخرج ديلي آلي وستيفن برجفاين وجيوفاني لو سيلسو وكارلوس فينيسيوس في الاستراحة لكن توتنهام لم يستطع إدراك التعادل.

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