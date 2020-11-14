2020/11/14 | 12:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء مكي : النفي الإيراني لا يعني شيئا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/14 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء مكي : النفي الإيراني لا يعني شيئا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء مكي : النفي الإيراني لا يعني شيئا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).