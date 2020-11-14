دعوات لحصر السلاح المنفلت وابعاد التدخلات السياسية عن الملف الأمني

2020/11/14 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب علاء الربيعي أن أسبابا عديدة تقف وراء الانفلات الأمني في البلاد، مبينا ان الدولة لم تستطع فرض سيطرتها بشكل جيد، وسط انتشار السلاح المنفلت للعشائر والمجاميع المسلحة.

وشدد الربيعي على ضرورة منع أي تدخل من أية جهة بالملف الأمني، داعيا رئيس الحكومة الى تحمل مسؤولياته، وعدم اعطاء أية ذريعة لأية جهة للتدخل بالملف الأمني وفرض أجندتها.وحذر الربيعي من انتكاسة أمنية خطيرة، مشددا على ضرورة منع أي تدخل سياسي بادارة الملف الأمني، مع مراعاة أن تكون القيادات الأمنية من صلب المؤسسة العسكرية، وغير متحزبة ولا مرتبطة بأية جهة.

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