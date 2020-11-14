الزراعة النيابية تدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة لتطوير القطاع الزراعي

2020/11/14 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الزراعة النيابية الحكومة إلى الإسراع بخطوات الاستثمار الداخلي والخارجي لكافة القطاعات وخاصة القطاعين الزراعي والحيواني.

وأكد رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان أن وقوف البرلمان مع أية خطوة حكومية من شأنها زيادة الإيرادات غير النفطية عبر القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، وتطوير القطاع الزراعي والحيواني، مشيرا إلى أن البرلمان لن يقف عائقا أمام أية خطوة بهذا الاتجاه، ولن يقف موقف المتفرج أمام محاولات وضع العراقيل أمام تطوير القطاع الزراعي في العراق.

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