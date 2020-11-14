2020/11/14 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد منتسب أمني وأصيب ثلاثة بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي قرب ناحية جلولاء بمحافظة ديالى.

وذكرت مصادر محلية أن سيطرة النقشبندي المشتركة على جسر ناحية جلولاء، والتي تضم قوات الشرطة الاتحادية والشرطة التابعة لإدارة كرميان، تعرضت مساء الأمس إلى هجوم نفذه قناصون من تنظيم داعش الإرهابي، أدى إلى استشهاد عنصر من القوات الأمنية وإصابة ثلاثة منهم، في حين أكدت المصادر ان الاشتباكات تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهيد وثلاثة جرحى بهجوم لقناصة داعــش قرب جلولاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهيد وثلاثة جرحى بهجوم لقناصة داعــش قرب جلولاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).