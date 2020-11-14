إيران تنفي مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على أراضيها

2020/11/14 | 12:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة الخارجية الايرانية، السبت، مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة "أبو محمد المصري" على ايدي عملاء اسرائليين في العاصمة طهران في شهر اب الماضي.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في بيان، اليوم (14 تشرين الثاني 2020)، ان " ايران تنفي مزاعم تقرير لنيويورك تايمز حول قتل عملاء إسرائيليين الرجل الثاني بتنظيم القاعدة، أبو محمد المصري، في اب الماضي".

واضاف، ان "واشنطن وتل أبيب تحاولان التنصل من المسؤولية عن أنشطة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية".

واوضح، انه "لا تواجد لتنظيم القاعدة في ايران وننصح وسائل الإعلام الأمريكية بعدم الوقوع في مصيدة السيناريوهات الملفقة للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين".

وتابعت الخارجية في بيانها، "بين الحين والآخر، تحاول واشنطن وتل أبيب تصوير إيران على أنها على علاقة بهذه الجماعات من خلال الكذب وتسريب معلومات ملفقة إلى وسائل الإعلام من أجل التنصل من المسؤولية عن الأنشطة الإجرامية لهذه المجموعة وغيرها من الجماعات الإرهابية في المنطقة".

واشارت الى أن "هذه الاتهامات تأتي في سياق حرب اقتصادية واستخباراتية ونفسية شاملة ضد الشعب الإيراني، ولا ينبغي أن يكون الإعلام منصة لنشر أكاذيب البيت الأبيض الهادفة ضد إيران".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت في تقرير عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، بأن ثاني زعيم للقاعدة عبد الله أحمد عبد الله، الذي يطلق عليه الاسم الحركي (أبو محمد المصري)، ، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات على السفارات الأمريكية بإفريقيا، تمت تصفيته مؤخرا في طهران.

ا.ح

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