الحزب الإسلامي: البايومترية الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات والتزامات المفوضية بخصوص البطاقات المفقودة غير كافية

2020/11/14 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد الحزب الإسلامي العراقي ان الانتخابات المبكرة لا يمكن ان تحقق أهدافها دون ضمان نزاهتها وشفافيتها.وأشار الحزب في تصريح صحفي، ان المطالبة باعتماد البطاقة البايومترية وسيلة وحيدة في الانتخابات، يمثل الضمان الحقيقي لنزاهتها، وقطع الطريق أمام من يروم التلاعب بنتائجها.وتابع: ما اعلنت مفوضية الانتخابات اليوم بشأن البطاقات غير المستلمة أو المفقودة تمثل خطوات …

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