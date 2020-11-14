وزير التجارة يعلن المباشرة بتوزيع وجبة جديدة من الطحين والزيت

2020/11/14 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتقترب وزارة التجارة من إطلاق مشروع الرقابة الشعبيّة الإلكترونية، بينما ستباشر توزيع وجبة جديدة من مادتي الطحين والزيت.وقال وزير التجارة علاء الجبوري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، ان “الوزارة ستجهز وكلاء الطحين بالحصة التاسعة اعتبارا من يوم الاحد المقبل”، مؤكدا “العمل على توزيع مادة الطحين على مدار اشهر السنة”.وأضاف الجبوري، ان “الوزارة …

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