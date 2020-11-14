انجاز 200 معاملة تقاعدية لشهداء الارهاب والمصابين في كربلاء

2020/11/14 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ استقبل قسم شهداء ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية في مديرية شهداء كربلاء المقدسة عددا من عوائل الشهداء والمصابين لترويج معاملاتهم التقاعدية.وقال مسؤول القسم واثق عباس مطر القصير لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن القسم أنجز (200) معاملة وأرسلت الى مديرية تقاعد كربلاء لغرض صرف رواتبهم التقاعدية .وأضاف :أن المعاملات المنجزة كانت لعوائل الشهداء الكسبة حصرا من غير الموظفين ، وذلك سعيا لدعم هذه العوائل كونها لا تمتلك راتبا أو مدخولا آخر .



واوضح : أننا نقوم بترويج المعاملات المصادق عليها بعد إصدار قرار من اللجنة الفرعية التي يترأسها القاضي مهند الهلالي ، ونحن بدورنا ننظم الاستمارة الالكترونية الخاصة " الباراكود " ونرفق جميع المستلزمات القانونية المطلوبة من كفالة وموقف أمني وترفع بعد ذلك لمديرية التقاعد لصرف الهوية التقاعدية والراتب لذوي الشهيد.



ودعا القصير جميع ذوي الشهداء والجرحى والمصابين الذين لم يروجوا معاملاتهم لحد الآن الى الإسراع في مراجعة المديرية أو اللجنة الفرعية لغرض إكمال المعاملات واستلام حقوقهم التي كفلها لهم القانون.ويتمتع ذوو الشهداء وفقا لقانون مؤسسة الشهداء بامتيازات مادية ومعنوية منها الحج والرعاية الصحية والدراسات .



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