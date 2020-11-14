الإمارات تشارك دول العالم في إحياء فعاليات اليوم الدولي لمرضى السكري

2020/11/14 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ تشارك الإمارات اليوم السبت دول العالم في إحياء فعاليات اليوم الدولي لمرضى السكري 2020، الذي يهدف هذا العام إلى إذكاء الوعي بشأن الدور الفارق الذي يضطلع به الممرضون والممرضات في دعم المصابين بمرض السكري .وتضاعف الانتشار العالمي لمرض السكري في الفئة العمرية ما بين 20-79 عامًا ثلاث مرات في العقدين الماضيين، من 151 مليون متضرر عام 2000 إلى 463 مليونًا عام 2019 حسب الإتحاد الدولي لمرض السكرى، فيما تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /MENA/ من المناطق التي لديها أعلى معدل انتشار نسبي مستجد لمرض السكري.وأفادت إدارة الرعاية الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نسبة الإصابة بداء السكري في دولة الإمارات بلغت 11.8 بالمائة من إجمالي السكان وفقا للمسح الطبي الشامل الذي أجرته الوزارة لعام 2017-2018./انتهى

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