2020/11/14 | 13:05 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيطر عناصر الاطفاء في الدفاع المدني والجيش في شكل شبه تام على الحريق الذي كان اندلع في المواد النفطية المتسربة من أنابيب نفط العراق في سهل ع...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطفاء اللبناني يسيطر على حريق أنبوب الشمال ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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