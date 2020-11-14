الإطفاء اللبناني يسيطر على حريق أنبوب الشمال

2020/11/14 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر عناصر الاطفاء في ​الدفاع المدني​ و​الجيش​ في شكل شبه تام على الحريق الذي كان اندلع في المواد ​النفط​ية المتسربة من أنابيب نفط ​العراق​ في ​سهل ع...

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