2020/11/14 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قوات التحالف الغربي عن التجهيزات والمعدات التي قدمتها لمرتزقتهم في سوريا والعراق وتقدر بمليارات الدولارات....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معدات بـ5 مليارات قدمها الاميركان لمرتزقتهم في سوريا والعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معدات بـ5 مليارات قدمها الاميركان لمرتزقتهم في سوريا والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).