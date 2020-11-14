صحيفة: مانشستر يونايتد لا يفكر في استعادة كرستيانو

2020/11/14 | 13:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نفت تقارير صحفية إنجليزية الأنباء التي ترددت بشأن اعتزام المسؤولين في نادي مانشستر يونايتد تقديم عرض رسمي لضم البرتغالي المخضرم كرستيانو رونالدو نجم هجوم نادي يوفنتوس الايطالي.

وذكرت صحيفة «مانشستر إيفينينج نيوز» الإنجليزية المقربة من مانشستر يونايتد، ان “يوفنتوس الحاصل على لقب الدوري الإيطالي في آخر 9 مواسم ظروفا مالية عصيبة، بات في أمس الحاجة لخفض فاتورة أجور اللاعبين، وربما يتطلع إلى التخلص من عدد من نجومه توفيرا في النفقات، وهو ما دفع إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي إلى التفكير جديا في تقديم عرض رسمي للحصول على خدمات الدون”.

وبينت الصحيفة ان “يونايتد ليس لديه أية خطط لاستعادة خدمات كريستيانو رونالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات”.

الجدير بالذكر أن رونالدو صاحب الـ 35 عاما قد صال وجال في أولد ترافورد وحصد العديد من البطولات والألقاب الفردية هناك، مثل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) 3 مرات متتالية تحت قيادة الأسكتلندي الأسطورة السير أليكس فيرجسون، المدير الفني التاريخي للشياطين الحمر.



كما فاز رونالدو أيضا بلقب بطولة كأس الدوري الإنجليزي ، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم (تشامبيونزليج) مرة واحدة.

كان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد في الميركاتو الصيفي الماضي وفي مقدمتهم أليكس تيليس وإدينسون كافاني وكذلك الهولندي الدولي دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي السابق.



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