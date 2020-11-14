هند صبرى تطل على متابعيها بإطلالة هادئة

2020/11/14 | 13:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها صورة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند صبرى فى الصورة بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى: "قمر..



بنحبك يا فنانة".

وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما

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