أميركا تمنح «تيك توك» تمديداً جديداً لمدة 15 يوماً

2020/11/14 | 13:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن شركة «بايت دانس»، مالكة تطبيق «تيك توك» ومقرها الصين، حصلت على تمديد لمدة 15 يوما على الموعد النهائي للبيع القسري، قبل فرض حظر محتمل على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتكافح الشركة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المحاكم، كما تكافح أمرا ثانيا قد يؤدي إلى حظر التطبيق، وسط اتهامات بأن ملكية شركة صينية للتطبيق تمثل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وحتى الآن، أوقفت المحاكم الحظر التام ووقف التنزيلات.



وقالت وزارة الخزانة إن التمديد يهدف إلى منح الوقت الكافي للطرفين لحل القضايا.

وتحاول الولايات المتحدة دفع «بايت دانس» لبيع «تيك توك» لشركات أميركية.

وجاء في وثيقة صادرة عن القضاء نشرت أمس، أن أمام «بايت دانس» الشركة الأم المالكة لتطبيق «تيك توك» حتى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) للتوصل إلى اتفاق لبيع أصولها، مع شركات أميركية لتبعد اتهامات بالتجسس لحساب الصين وجهتها إليها إدارة ترمب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع الرئيس الأميركي مرسوما في 14 اب يرغم «بايت دانس» على بيع نشاطاتها الأميركية في غضون 90 يوما لأنها تشكل تهديدا على «أمن الولايات المتحدة القومي».



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