بارزاني معلقا على قانون الاقتراض: الدستور هو الأساس في العلاقة بين الاقليم والمركز

2020/11/14 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

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رئيس حكومة الإقليم

فوتو: أرشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، السبت، على تصويت البرلمان الاتحادي على قانون العجز المالي بمقاطعة الكتل الكوردية، مبينا ان الدستور هو الاساس في العلاقة بين الاقليم والمركز.

وقال بارزاني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم 14 تشرين الثاني 2020، إن " حصة كوردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، إنما هي حق"، وتابع " وكما قلت سابقا، يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور".

وأشار إلى انه " يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة"، وختم بالقول "لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم".

وكان عدد من النواب الكورد في البرلمان الاتحادي، قد أعلنوا في وقت سابق، مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان للخروج بموقف حيال اقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الاقليم، حيث قال النواب في بيان مشترك إنه "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكورد في البرلمان العراقي".

ونوه النواب في بيانهم الى أن "الفرصة ماتزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور".

ر.إ

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