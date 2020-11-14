الأطفال والإصابة بكورونا.. فرنسا تسجل تطوراً

2020/11/14 | 13:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يوصف الأطفال بالفئة العمرية الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا أو المعاناة من أعراضه الأشد، لكن بيانات الصحة في فرنسا تشير إلى تزايد مقلق في عدد الصغار الذين انتقلت إليهم العدوى التي تسبب مرض "كوفيد 19".

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