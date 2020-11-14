“المصارف الخاصة” توقع مذكرة تفاهم في الحوكمة وامن وتدقيق تكنولوجيا المعلومات

2020/11/14 | 13:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وقعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات “ISACA” التي مقرها الرئيسي في امريكا، السبت، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة وامن وتدقيق تكنولوجيا المعلومات.وقالت رابطة المصارف الخاصة العراقية في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق ومدير فرع العراق لجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات العالمية، علي مصطفى، وقعا مذكرة تفاهم في بغداد بمجالات التأهيل والتدريب وورش العمل والاستشارات والحوكمة والامن المعلوماتي”، مضيفة أن هذه المذكرة ستساعد القطاع المالي في تحقيق المتطلبات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والامن المعلوماتي والسبراني”.وأكدت الرابطة، أنه “من خلال مذكرة التفاهم سيجري عملية تطوير الكوادر البشرية للعاملين في القطاع المالي، من خلال التدريبات والورش والبرامج التوعوية للالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي في مجال الامتثال لمعايير وضوابط تكنولوجيا المعلومات والامن الرقمي”.



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