2020/11/14 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني الالتفاف على آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان آلية الاستعراض الدوري الشامل نموذجا- ان حلم احترام الكرامة الإنسانية تجاه جور السلطات وطغيان الحكومات كانت السبب الأساس لتشييد إطارات متعددة لحماية حقوق الإنسان حيث تم تأسيس – اذا صح التعبير - الانظمة الوطنية والانظمة الإقليمية والنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وسائل الدفاع الممكنة في عالم مرعب من امتهان الكرانة الإنسانية..



وحتى أنظمة الحما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الالتفاف على آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان .... آلية الاستعراض الدوري الشامل نموذجا - خليل إبراهيم كاظم الحمداني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الالتفاف على آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان .... آلية الاستعراض الدوري الشامل نموذجا - خليل إبراهيم كاظم الحمداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).