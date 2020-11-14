2020/11/14 | 13:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيء في العنكوشية – حسين الذكر أولا يجب ان نحفز ونساعد كل شخص او كيان يقدم مساعادت للانديتنا الرياضية ..من هذا الباب ، فان السيد العنكوشي اقدم على خطوة تعد جريئة في ظل واقع مرير وظرف معقد..تلك مقدمة تقليدية ينبغي ان لا نخذها الى بعد اخر مستتر او ظاهر ..لكن من جهة […]

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