2020/11/14 | 13:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شيء في العنكوشية – حسين الذكر أولا يجب ان نحفز ونساعد كل شخص او كيان يقدم مساعادت للانديتنا الرياضية ..
من هذا الباب ، فان السيد العنكوشي اقدم على خطوة تعد جريئة في ظل واقع مرير وظرف معقد..
تلك مقدمة تقليدية ينبغي ان لا نخذها الى بعد اخر مستتر او ظاهر ..
لكن من جهة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيء في العنكوشية – حسين الذكر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من هذا الباب ، فان السيد العنكوشي اقدم على خطوة تعد جريئة في ظل واقع مرير وظرف معقد..
تلك مقدمة تقليدية ينبغي ان لا نخذها الى بعد اخر مستتر او ظاهر ..
لكن من جهة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيء في العنكوشية – حسين الذكر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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