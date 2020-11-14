2020/11/14 | 13:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منسق التوصيات الدولية يسلّط الضوء على مكافحة الإرهاب وأوضاع المكوّنات والنازحين: 5 قرى تعاون أهلها مع داعش وبعض النازحين يرغبون بالعودة إلى مخيمات كردستان اربيل – فريد حسن سلط ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان الضوء على العديد من القضايا في مجال حريات الاديان، واوضاع المكونات، ومكافحة الارهاب، التنسيق مع فريق الامم […]

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