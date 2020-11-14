2020/11/14 | 13:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشرون عراقيون في معرض الشارقة الدولي: هذه مشكلات مشاركاتنا في معارض الكتاب الخارجية الشارقة – عمر علي حيدر جمع معرض الشارقة الدولي للكتاب – ثالث أكبر معارض الكتب في العالم – في دورته 39 للعام 2020 مئات الناشرين من أنحاء العالم كافة، بينهم ناشرون من جمهورية العراق، حرصوا على حضور متميز للكتاب العراقي على الرغم […]

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