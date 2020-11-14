2020/11/14 | 13:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

نددت شركة «مايكروسوفت» بهجمات إلكترونية شنتها «مجموعات حكومية أو شبه حكومية» روسية وكورية شمالية ضد شركات الأدوية الساعية إلى الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد، داعية الحكومات إلى فرض «احترام القانون» في الفضاء الإلكتروني، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب نائب رئيس «مايكروسوفت» المسؤول عن الأمن توم بيرت، بمناسبة منتدى باريس للسلام الذي نظمته الحكومة الفرنسية، أنه «في الأشهر الأخيرة، اكتشفنا هجمات إلكترونية مصدرها ثلاث مجموعات حكومية أو شبه حكومية تستهدف سبع شركات رائدة تُشارك مباشرة في البحث عن لقاحات وعلاج لجائحة كوفيد – 19».

وأضاف أن مجموعة «سترونتيوم» الروسية ومجموعتَي «زنك» و«سيريوم» الكوريتين الشماليتين، هي مصدر تلك الهجمات.

ودعت «مايكروسوفت» القادة «الدوليين إلى فرض احترام القانون الدولي الذي يحمي قطاع الصحة» ضد أي هجوم من أي نوع.

وكتب بيرت أن القانون يجب أن يُطبق، «بما في ذلك» عندما تأتي الهجمات من «جماعات تتسامح معها الحكومات، أو حتى تدعمها، داخل حدودها».

وسبق لـ«مايكروسوفت» أن اتهمت «سترونتيوم» الروسية بمهاجمة أكثر من 200 منظمة معنية بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.

وتُعرف هذه المجموعة الروسية أيضاً باسم «فانسي بير» أو «إيه بي تي 28»، وقد تم ربطها بهجمات واسعة النطاق على الولايات المتحدة قبل انتخابات عام 2016.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («مايكروسوفت»: هجمات إلكترونية روسية وكورية شمالية ضد شركات أدوية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («مايكروسوفت»: هجمات إلكترونية روسية وكورية شمالية ضد شركات أدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).