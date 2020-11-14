2020/11/14 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة يترأس إجتماعاً للجنة الوطنية المعنية بتفعيل الفيزا الالكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة يترأس إجتماعاً للجنة الوطنية المعنية بتفعيل الفيزا الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).