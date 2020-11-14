مذكرة تفاهم عراقية - أميركية بشأن المصارف

2020/11/14 | 13:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أبرمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، السبت، مذكرة تفاهم مع جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات الأميركية، تتعلق بالحوكمة وأمن وتدقيق تكنولوجيا المعلومات.



وذكرت الرابطة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (14 تشرين الثاني 2020)، أنها "وقعت مع جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات "ISACA" التي مقرها الرئيسي في امريكا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة وامن وتدقيق تكنولوجيا المعلومات".

واضاف البيان ان "المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق ومدير فرع العراق لجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات العالمية، علي مصطفى، وقعا مذكرة تفاهم في بغداد بمجالات التأهيل والتدريب وورش العمل والاستشارات والحوكمة والامن المعلوماتي"، مؤكداً أن "هذه المذكرة ستساعد القطاع المالي في تحقيق المتطلبات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والامن المعلوماتي والسبراني".

وأكد أنه "من خلال مذكرة التفاهم سيجري عملية تطوير الكوادر البشرية للعاملين في القطاع المالي، من خلال التدريبات والورش والبرامج التوعوية للالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي في مجال الامتثال لمعايير وضوابط تكنولوجيا المعلومات والامن الرقمي".

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