الاستخبارات تعلن القبض على قيادي بداعش في بغداد

2020/11/14 | 13:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على قيادي في داعش بعملية استخباراتية في العاصمة بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة …

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