الكشف عن تجميد قانون التجنيد الإلزامي

2020/11/14 | 13:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أنَّ قانون التجنيد الالزامي لا يمكن أن يقر في هذه الدورة كونه يحتوي على جنبة مالية كبيرة.ونقل صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اوردته وطلع عليه “النور نيوز”، عن عضو لجنة الأمن والدفاع سعران الاعاجيبي قوله، إن “الحديث بشأن التصويت على قانون التجنيد الالزامي أمر غير واقعي في …

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