نائبة تصف اعتراضات الكتل الكردية على قانون الاقتراض بالمسرحية

2020/11/14 | 13:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت النائبة عالية نصيف، السبت، أن النواب أدوا واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي، معتبرة أن اعتراضات الكتل الكردية على قانون الاقتراض مسرحية مستهكلة.وقالت نصيف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “سلطة الإقليم هي جزء كبير من الأزمة المالية التي …

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