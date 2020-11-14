عصابة محترفة تسرق سيارة هارى كين فى ’’عز الظهر’’ من أمام منزله

2020/11/14 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تمكنت إحدى العصابات المتخصصة فى سرقة نجوم كرة القدم من الاستيلاء على سيارة النجم هارى كين ، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزى، والبالغ سعرها 100 ألف جنيه إسترلينى، فى وضح النهار، من أمام منزل نجم السبيرز فى شينجفورد شرق لندن.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن:" عصابة محترفة استهدفت سيارة النجم هارى كين وتم تصويرهم وهم يمرون من أمام السيارة عدة مرات".

ويعتقد أن تلك العصابة تستهدف سرقة نجوم كرة القدم، حيث إن هارى كين هو ثالث لاعب تتم سرقته فى الأشهر الأخيرة بعد زملائه ديلى ألي و يان فيرتونجن اللذين تعرضا لهجوم من قبل اللصوص المسلحين.

وأشارت الصحيفة إلى اللصوص استخدموا جهازًا إلكترونيًا لفتح السيارة قبل سرقتها من خارج منزل اللاعب في شينجفورد، شرق لندن.

وقال مصدر مقرب من المهاجم الشاب، "يشعر هارى بأنه استهدف من قبل عصابة تركز على لاعبي كرة القدم، الطريقة التي تمت بها عملية السطو لم تبدو أنها مصادفة".

وأضاف المصدر، "تُظهر اللقطات سيارة تسير بالقرب من سيارة كين عدة مرات، من الواضح أنهم كانوا يقومون باستطلاع".

وتابع، "لقد تم سرقة السيارة في منطقة سكنية راقية، لذلك ليس من الصعب معرفة سبب اعتقاد هاري ومن حوله أن سيارته قد استُهدفت، ولكن لحسن الحظ لم يترك أي متعلقات شخصية في السيارة أو كان يمكن أن يكون الأمر أكثر حزنا."

وتقول مصادر مقربة من هاري، إن:" الشرطة حذرته من أنه من غير المرجح استعادة السيارة المسروقة".

وأضاف المصدر، "أخبرت الشرطة هاري أنه فى الأساس كانت هناك فرصة ضئيلة لاسترداد محرك سيارته بسبب مدى تطور هذه الأنواع من اللصوص."

واختتم المصدر حديثه قائلا، "من الواضح أن هاري سعيد فقط لأنه لم يتضرر أحد وأنهم لم يفلتوا من أي شيء لا يمكن تعويضه أو شخصي له ولعائلته."

كين هو ثالث لاعب كرة قدم في انجلترا يتم استهدافه من قبل المجرمين في الأشهر الأخيرة، في آذار الماضى، تعرض ديلي ألى، للاحتجاز بالسكين خلال مداهمة في منزله في شمال لندنن لكمه اللصوص في فمه وهددوا صديقته روبي ماي وشقيقه بالتبني هاري هيكفورد وشريكه.

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